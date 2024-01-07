Артета: "Мы не используем свои моменты"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что доволен игрой своей команды против "Ливерпуля", если не учитывать реализацию моментов.
В воскресенье "Арсенал" потерпел свое третье поражение подряд во всех турнирах, уступив дома "Ливерпулю" 0:2 в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
"Канониры" создали множество моментов, нанесли 18 ударов, и отсутствие забитых голов при таком большом игровом перевесе печалит Артету.
"Ну, с игрой был порядок, а также с количеством моментов. Нам просто нужно было одержать победу в матче, а мы проиграли. Мы не используем свои моменты. Чтобы побеждать в матчах, нам нужно использовать свои моменты".
"Когда играешь лучше, чем лучшая команда в Европе, и создаешь такое количество моментов... Я не видел, чтобы какая-либо другая команда делала с "Ливерпулем" то, что делали мы".
"Этого недостаточно. Реальность такова, что это недостаточно".
"Слушайте, я не говорил своим игрокам играть хуже "Ливерпуля", быть хуже, и тогда мы победим. Что я могу поделать, когда мои игроки играют с такой уверенностью в себе? Я лишь могу продолжать их поддерживать на 100 процентов".
"Что есть, то есть, и мы должны продолжать играть таким же образом и быть эффективнее", —сообщил Артета BBC.
07.01.2024 23:00
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