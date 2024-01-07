Мбаппе задумался о переезде в Премьер-Лигу

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всерьез рассматривает возможности по переезду в Премьер-Лигу.

Долгое время наиболее вероятным направлением для Мбаппе, чей контракт с ПСЖ истекает в конце сезона, считался "Реал".



Однако испанский гранд потребовал от 25-летнего игрока сборной Франции заключить предварительный контракт — и непременно в срок до 15 января.



Как сообщает The Times, Мбаппе этот дедлайн отверг. Килиан сказал друзьям, что не позволит "Реалу" разговаривать с ним языком ультиматумов и решать его будущее вместо него самого.



Теперь Мбаппе помышляет о переезде в Премьер-Лигу, где к нему имеет давний интерес "Ливерпуль". Был бы счастлив заполучить Килиана и "Челси". Вероятно, не отказался бы от услуг экс-игрока "Монако" и "Арсенал".



Добавим, Мбаппе находится в устрашающей форме в этом сезоне, забив 22 гола в 23 матчах с учетом всех соревнований.