Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард предложил свои услуги "Барселоне".

Лингард находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Ноттингем Форест".



Прошлым летом Лингард некоторое время тренировался со своим бывшим клубом "Вест Хэмом", но вместо возвращения к "молотобойцам" уехал в Саудовскую Аравию, где в итоге не смог договориться с "Аль-Иттифаком".



Только на днях появилась информация, что Лингард может найти пристанище в "Эвертоне", однако каталонское издание Sport утверждает, что у 31-летнего англичанина есть и другой вариант.



Утверждается, что Лингард выразил готовность присоединиться к "Барселоне" свободным агентом. Джесси надеется, что клуб с "Ноу Камп" станет "трамплином" к его возвращению в свою лучшую форму.



Сложная финансовая ситуация "Барселоны" не является ни для кого секретом, и каталонцам может хватить 1.7 млн. фунтов, чтобы заручиться услугами Лингарда до конца сезона.