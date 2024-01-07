"Сити" сокрушил "Хаддерсфилд" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался с "Хаддерсфилдом", разгромив представителя Чемпионшипа в 3-м раунде Кубка Англии со счетом 5:0.

"Хаддерсфилд" сразу же окопался у своих ворот, и "Сити" пришлось попотеть, чтобы преодолеть столь насыщенную оборону.



Гости продержались только до 33-й минуты, когда удар Хулиана Альвареса был заблокирован, но мяч отскочил к Филу Фодену, который с острого угла поразил ворота — 1:0.



Спустя четыре минуты хозяева сделали разницу в счете комфортной. У Рико Льюиса удар не получился, но Альварес с границы вратарской подправил мяч в цель — 2:0.



После второго гола темп резко снизился. "Горожане" никуда не торопились, а их соперник не сопротивлялся.



После перерыва ничего не изменилось, но на 58-й минуте заскучавшие болельщики встрепенулись. Оскар Бобб с помощью рикошета от соперника и касания перекладины сделал счет разгромным — 3:0.



На 65-й минуте "терьеры" пропустили четвертый гол. Матео Ковачич отбросил мяч за пределы штрафной, а Фоден ударом в касание поразил нижний угол ворот — 4:0.



Точку в матче на 74-й минуте поставили двое вышедших на замену игроков. Кевин Де Брюйне отбросил мяч назад почти от лицевой линии, а Жереми Доку пробил в касание из центра штрафной — 5:0.



"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" — 5:0 (2:0)



Голы: Фоден 33, 65, Альварес 37, Джексон 58 (авт), Доку 74.



"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи (Нунеш 18), Диаш, Гвардиол, Гомес, Льюис, Ковачич (Райт 75), Бобб, Фоден (Хэмилтон 76), Грилиш (Доку 57), Альварес (Де Брюйне 57).



"Лутон" — "Болтон" — 0:0 (0:0)



"Ноттингем Форест" — "Блэкпул" — 2:2 (1:2)



Голы: Домингес 39, Гиббс-Уайт 56 — Лоуренс-Габриэль 25, Морган 27.



"Вест Хэм" — "Бристоль Сити" — 1:1 (1:0)



Голы: Боуэн 4 — Конвэй 61.



"Питерборо" — "Лидс" — 0:3 (0:1)



Голы: Ампаду 34, 90 Бэмфорд 47.



"Шрюсбери" — "Рексем" — 0:1 (0:0)



Гол: О'Коннор 72.



"Вест Бромвич" — "Олдершот" — 4:1 (3:0)



Голы: Чалоба 7, Малком 15, Дайк 27, Феллоус 88 — Толай 90.