"Сити" сокрушил "Хаддерсфилд" в Кубке Англии

Жереми Доку и Фил Фоден "Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался с "Хаддерсфилдом", разгромив представителя Чемпионшипа в 3-м раунде Кубка Англии со счетом 5:0.

"Хаддерсфилд" сразу же окопался у своих ворот, и "Сити" пришлось попотеть, чтобы преодолеть столь насыщенную оборону.

Гости продержались только до 33-й минуты, когда удар Хулиана Альвареса был заблокирован, но мяч отскочил к Филу Фодену, который с острого угла поразил ворота — 1:0.

Спустя четыре минуты хозяева сделали разницу в счете комфортной. У Рико Льюиса удар не получился, но Альварес с границы вратарской подправил мяч в цель — 2:0.

После второго гола темп резко снизился. "Горожане" никуда не торопились, а их соперник не сопротивлялся.

После перерыва ничего не изменилось, но на 58-й минуте заскучавшие болельщики встрепенулись. Оскар Бобб с помощью рикошета от соперника и касания перекладины сделал счет разгромным — 3:0.

На 65-й минуте "терьеры" пропустили четвертый гол. Матео Ковачич отбросил мяч за пределы штрафной, а Фоден ударом в касание поразил нижний угол ворот — 4:0.

Точку в матче на 74-й минуте поставили двое вышедших на замену игроков. Кевин Де Брюйне отбросил мяч назад почти от лицевой линии, а Жереми Доку пробил в касание из центра штрафной — 5:0.

"Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" — 5:0 (2:0)

Голы: Фоден 33, 65, Альварес 37, Джексон 58 (авт), Доку 74.

"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи (Нунеш 18), Диаш, Гвардиол, Гомес, Льюис, Ковачич (Райт 75), Бобб, Фоден (Хэмилтон 76), Грилиш (Доку 57), Альварес (Де Брюйне 57).

"Лутон" — "Болтон" — 0:0 (0:0)

"Ноттингем Форест" — "Блэкпул" — 2:2 (1:2)

Голы: Домингес 39, Гиббс-Уайт 56 — Лоуренс-Габриэль 25, Морган 27.

"Вест Хэм" — "Бристоль Сити" — 1:1 (1:0)

Голы: Боуэн 4 — Конвэй 61.

"Питерборо" — "Лидс" — 0:3 (0:1)

Голы: Ампаду 34, 90 Бэмфорд 47.

"Шрюсбери" — "Рексем" — 0:1 (0:0)

Гол: О'Коннор 72.

"Вест Бромвич" — "Олдершот" — 4:1 (3:0)

Голы: Чалоба 7, Малком 15, Дайк 27, Феллоус 88 — Толай 90.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 07.01.2024 19:44 # chelsea-69
    Пидары, хотя бы номера красным нарисовали. Судейка точно там всех рассмотрит?

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  2. skydreams 07.01.2024 19:43 # skydreams
    только врубил, лузерку уже во все дырки пердолят. но самое главное, как и в 2023 отскакивают. неужели продолжится их лютое везение?

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  3. moneymaker 07.01.2024 19:40 # moneymaker
    Как же ебем лузерхуй

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  4. electric 07.01.2024 19:38 # electric
    Вперёд, КНЯЗИ!!!
    Посмотрим, нужен ли этот кубок нам вообще!

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  5. moneymaker 07.01.2024 19:34 # moneymaker
    Придурок лагерный, бить с такого острого угла

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  6. bembo 07.01.2024 19:24 # bembo
    хорошо идут наши братики меньшие.

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  7. narcot 07.01.2024 19:20 # narcot
    русня, а шуры, леонтьевы и моисеевы вас не смущали?




    Владелец клуба «Мутабор» (где прошла легендарная вечеринка Ивлеевой) пришёл в московский храм и подарил батюшке фрагменты мощей святого Николая Чудотворца.

    По словам Михаила Данилова, частицы мощей он лично выкупил в Ватикане еще в ноябре.

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  8. takernotagiver 07.01.2024 19:04 # takernotagiver
    Кому то Хаддеры, а кому то Скаузеры)

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  9. kukuruzko 07.01.2024 19:04 # kukuruzko
    КОРОЛЬ КЕВИН ВЕРНУЛСЯ

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