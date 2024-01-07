Жезус пропустит матч с "Ливерпулем" из-за травмы колена

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье из-за травмы колена.

Как раз из-за операции на колене Жезус пропустил начало этого сезона, однако The Athletic утверждает, что возникшая на сей раз у Габриэля проблема не является серьезной.



Тем не менее, этого достаточно, чтобы помешать 26-летнему игроку сборной Бразилии выйти на поле "Эмирейтс" в воскресенье.



После кубковой битвы с "Ливерпулем" у "Арсенала" будет перерыв до 20 января, когда "канониры" сыграют против "Кристал Пэлас". Еще через 10 дней команда Микеля Артеты отправится к "Ноттингем Форест".



Добавим, в этом сезоне Жезус сыграл 21 матч за "Арсенал" во всех соревнованиях, забив семь голов и отдав три результативные передачи.