Почеттино хочет помочь Бройе реализовать свой потенциал
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что хочет помочь нападающему Армандо Бройе реализовать свой потенциал.
Согласно слухам, именно от формы Бройи зависит, будет ли "Челси" приглашать нападающего в январе.
Вернувшись на футбольное поле в сентябре после травмы крестообразных связок колена, 22-летний албанец все еще улучшает свои кондиции.
Накануне Бройя отметился голом в победном для "синих" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Престона" (4:0), и Почеттино хочет, чтобы Армандо продолжал в том же духе.
"Это было очень важно для него. Я должен быть честен — он нуждался в такого рода матче, чтобы забить, почувствовать мяч в сетке и прибавить. Прибавить не только в плане физической формы, но и языка тела. Ему нужно прибавить и двигаться вперед. Ему нужно больше улыбаться и быть позитивнее".
"У него удивительный потенциал. Речь об одном из молодых нападающих с наибольшим потенциалом в Англии и Европе. Но проблема сейчас в том, что ему нужно подстегивать себя, и мы постараемся помочь ему осознать, что никогда не бывает достаточно".
"Он пропустил почти один год, и ему, конечно, нужно время. Ему непросто проявлять себя и соответствовать уровню, который мы ожидаем. У нас огромные ожидания, и мы по-настоящему верим в него. Мы собираемся подстегивать его каждый день".
"Я говорю ему улыбаться. Мы всегда шутим о том, что ему нужно улыбаться, смеяться, ощущать внутри себя хорошую энергию и быть счастливым", — цитирует Почеттино The Independent.
07.01.2024 17:00
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Прост поорать с аргентинского чучела, аззазаза
В конце сентября говорящий пакет в интервью заявлял, что поможет улучшить игру Мудрика. В итоге Пудрик в старте — Пудрик худший на поле. И это вопрос не субьективности оценки, а тупо цифры и факты статистики.
Вот это цена слов бестрофейника из ТТХ.
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