Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал ФИФА и УЕФА за чрезмерное насыщение футбольного календаря.

Изменение формата клубного Чемпионата Мира и перенос этого турнира на лето означает, что у лучших команд будет еще меньше времени на отдых.



Клопп считает, что нужно прекратить нагружать календарь и привлечь к принятию решений людей, которые сами были или являются футболистами.



"Людям, которые принимают решения, все равно. Там нет ни одного парня, который бы помнил, каково это быть игроком — если он вообще когда-либо был игроком. Такова ситуация. Меня не возьмут туда, чтобы принимать решения, и у меня не будет такой власти".



"В какой-то момент кто-нибудь должен будет нажать на тормоз. Разумеется, это не зависит от нас, потому что, если бы за это отвечали футбольные люди, это выглядело бы совершенно по-другому. Дело не в том, что мы ленивые, нет. Дело в том, что мы по-настоящему понимаем, с какой интенсивностью сталкиваются парни".



"Люди снаружи обсуждают это и говорят: "А я работаю восемь часов в день, семь дней в неделю". И это на 100 процентов правда. Просто они не бегают, не ускоряются, не вступают в единоборства. Это невозможно сравнивать. Было бы глупо сравнивать это. Это просто разная интенсивность — и это по-настоящему сложно для человеческого организма, как мы узнали".



"Теперь УЕФА и ФИФА создают новый турнир, и обеспечение зимнего перерыва в январе становится наименьшей из проблем. Когда там новый клубный Чемпионат Мира? В 2025? Летом? Я не знаю, с чем это можно сравнить. Вы забираете свободное время у своих лучших сотрудников и просто думаете, что затем они смогут сыграть еще один полный сезон", — цитирует Клоппа Daily Mirror.