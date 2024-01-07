"Айнтрахт" арендовал Калайджича у "Вулверхэмптона"

Нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич остаток сезона 2023/24 проведет в "Айнтрахте" на правах аренды.

Карьера Калайджича в "Вулверхэмптоне" не заладилась с самого начала — Саша получил тяжелейшую травму колена в своем дебюте за "волков" в сентябре 2022.



В этом сезоне Саша вернулся в строй и сыграл 13 матчей за команду Гари О'Нила, однако в рамках Премьер-Лиги 26-летний австриец отметился лишь одним появлением в стартовом составе.



Потребность в регулярной игровой практике в преддверии Евро-2024 заставила Калайджича попроситься в аренду, и теперь двухметровый нападающий возвращается в Бундеслигу, где он прежде выступал за "Штутгарт".