"Сити" готов отложить покупку Киммиха до лета

"Манчестер Сити" отложит свой интерес к полузащитнику "Баварии" Йозуа Киммиху до лета.

Ожидается, что уже в этом месяце "Сити" попрощается с Калвином Филлипсом, который жаждет играть больше и активно ищет вариант для перехода в аренду.



В качестве замены для Филлипса "Сити" рассматривает Киммиха, однако в это трансферное окно только сумма в районе 50 миллионов фунтов заставит "Баварию" отпустить Йозуа.



Поэтому, как утверждает Daily Star, "Сити" готов подождать до лета, когда от контракта Киммиха останется только 12 месяцев и когда цена за Йозуа снизится до 25 млн. фунтов.



За ситуацией вокруг 28-летнего полузащитника, на счету которого 82 матча за сборную Германии, также наблюдают "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".