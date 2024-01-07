Каземиро: "Хейлунд будет отличным игроком для "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро выразил уверенность, что нападающий Расмус Хейлунд станет "отличным игроком" для "красных дьяволов".

В недавнем матче против "Астон Виллы" на Boxing Day Хейлунд забил свой первый гол в Премьер-Лиге после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов прошлым летом.



Каземиро напоминает, что Хейлунду только 20 лет, и Расмусу требуется время на адаптацию. Бразильский опорник не сомневается, что 20-летний датчанин заиграет в "Юнайтед".



"В конце концов он все еще ребенок, поэтому мы не должны подвергать его большому давлению. Многие люди думают, что он должен был прийти и сразу забить 30 с лишним голов. Он все еще молод, и это его первый сезон в Премьер-Лиге".



"Он определенно играет лучше с каждым матчем, и он очень упорно трудится. Расмус — целеустремленный парень, и он жаждет проявить себя".



"Он будет отличным игроком для этого клуба, учитывая свои амбиции. Он может определить новую эру "Манчестер Юнайтед", — сообщил Каземиро официальному веб-сайту "красных дьяволов".