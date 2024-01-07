Галлахер, вероятно, не покинет "Челси" в январе

Полузащитник Конор Галлахер, вероятно, не покинет "Челси" в это трансферное окно.

Несмотря на то, что "Челси" по-прежнему открыт к предложениям насчет Галлахера, отличная игра Конора в первой половине сезона заставила "синих" установить высокую цену за своего воспитанника.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" готов попросить за Галлахера близкую к 60 миллионам фунтов сумму, что для проявившего интерес к Конору "Тоттенхэма" чересчур.



То же самое касается "Ньюкасла" и "Вест Хэма", вдобавок сам Галлахер не желает уходить посреди сезона, а главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, очевидно, не хочет лишаться своего основного игрока.



Поэтому все идет к тому, что Галлахер не покинет "Челси" в январе, а вопрос с долгосрочным будущим 23-летнего англичанина будет решен уже после окончания этого сезона.