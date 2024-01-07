Жота видит у "Арсенала" "психологическое преимущество"

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота считает, что у "Арсенала" будет "психологическое преимущество" во время матча 3-го раунда Кубка Англии в воскресенье.

Всего лишь пару недель назад "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью 1:1 на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги.



С тех пор "Арсенал" потерпел поражения от "Вест Хэма" и "Фулхэма", что позволило "Ливерпулю" перехватить лидерство в Премьер-Лиге. И Жота опасается, что эти неудачи разозлят "канониров" перед кубковой встречей на "Эмирейтс".



"Думаю, никто по-настоящему не ожидал, что "Арсенал" потеряет очки в этих матчах, но в декабре один матч следует за другим, и это матчи Премьер-Лиги, так что это всегда сложно".



"Думаю, у них есть это дополнительное преимущество, потому что они хотят исправить ситуацию после домашнего поражения в предыдущем матче. Они не хотят, чтобы это повторилось".



"Мы знаем, что в этом их психологическое преимущество, но это все равно будет футбольный матч, и мы способны выйти и одержать в нем победу".



"Думаю, сильно сложнее выезда к "Арсеналу" в первом же раунде ничего и быть не может, но таков жребий. Мы знаем, что можем выйти и одержать там победу, и именно этого мы хотим", — сообщил Жота официальному веб-сайту "Ливерпуля".