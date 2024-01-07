"Челси" потерял Нкунку с травмой
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку рискует провести некоторое время в лазарете с травмой бедра.
Появившись на заключительные полчаса победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Лутона" в прошлый уикенд (2:3), спустя неделю Кристофер не попал в заявку "синих" на поединок 3-го раунда Кубка Англии против "Престона".
После победы со счетом 4:0 над представителем Чемпионшипа главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино допустил, что 26-летний француз пропустит еще несколько матчей.
"Он не принял участия в матче, потому что после тренировки у него возникла проблема с бедром. Нам еще предстоит посмотреть, сможет ли он быть готовым к следующим матчам", — цитирует Почеттино Daily Mail.
Добавим, после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов прошлым летом Нкунку сыграл лишь четыре матча за "Челси", включая единственное появление в старте. Первую половину сезона Кристофер пропустил, восстанавливаясь после операции на колене.
07.01.2024 10:00
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