Мерсон: "Вернер будет создавать хаос"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что у нападающего Тимо Вернера есть все шансы заиграть в "Тоттенхэме" при Анге Постекоглу.

Накануне стало известно, что "Тоттенхэм" договорился с "РБ Лейпциг" насчет аренды Вернера до конца сезона с опцией выкупа.



И хотя двухлетний период Вернера в "Челси" принято считать неудачным, Мерсон считает, что стиль игры Постекоглу подходит для 27-летнего немца.



"Дело в том, что Анге любит скорость, он любит скорость".



"Я был слегка строг с ним, когда он выступал за "Челси", но факт в том, что он молниеносно быстр. И похоже на что, что Анге нравится играть в быстрый футбол в "Тоттенхэме", он покупает игроков вроде Джонсона. Если Вернер сможет правильно выбирать время для своих рывков на таком большом поле, как у "Тоттенхэма", он будет создавать хаос".



"Но в "Челси" он так много раз попадал в офсайд — слишком много для столь быстрого игрока", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.