МЮ готов использовать Ван-Биссаку для покупки Олисе

"Манчестер Юнайтед" готов использовать своего правого защитника Аарона Ван-Биссаку в качестве разменной монеты в сделке по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

И хотя эра сэра Джима Рэтклиффа в "Юнайтед" только начинается, "красные дьяволы" уже определили Олисе в качестве одной из своих ключевых трансферных целей на следующее лето.



Одновременно с этим "Юнайтед" воспользовался своей опцией по продлению контракта с Ван-Биссакой на 12 месяцев — до июня 2025. Клуб поступил так для того, чтобы защитить трансферную стоимость Аарона и предотвратить его уход свободным агентом в конце сезона.



Однако грядущим летом Ван-Биссака все же может покинуть "Юнайтед" и вернуться в "Пэлас", откуда он был куплен за 50 миллионов фунтов четыре с половиной года назад.



Чтобы заполучить Олисе, "Юнайтед" придется добавить к Ван-Биссаке некоторую сумму денег — недавно подписанный Майклом новый контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в районе почти 70 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Star, на "Олд Траффорд" рассчитывают, что фактор Ван-Биссаки поможет им опередить другие клубы, заинтересованные в 22-летнем Олисе, который забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в четырех последних матчах Премьер-Лиги за "Пэлас".