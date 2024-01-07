Матсен близок к переходу в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" достигла устной договоренности насчет аренды левого защитника "Челси" Яна Матсена.

"Челси" был готов расстаться с Матсеном еще прошлым летом и даже принял предложение в 31.5 млн. фунтов от "Бернли", где Ян провел сезон 2022/23 на правах аренды.



Тогда 21-летний голландец предпочел остаться в "Челси", однако в этом сезоне отметился только одним появлением в стартовом составе команды Маурисио Почеттино в рамках Премьер-Лиги.



Печальная ситуация с игровым временем подталкивает Матсена к смене клуба в январе, и Sky Sports утверждает, что устная договоренность насчет переезда Яна в Дортмунд уже достигнута.



В данный момент "Челси" и "Боруссия" обсуждают заключительные детали арендного соглашения, по окончании которого у Матсена будет оставаться еще 12 месяцев по контракту с "синими".