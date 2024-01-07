Почеттино отреагировал на слухи насчет Хендерсона

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о том, что его клуб может приютить полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.

Накануне стало известно, что Хендерсон чувствует себя несчастным в Саудовской Аравии, куда он перебрался из "Ливерпуля" только полгода назад, и хочет уже в январе вернуться в Премьер-Лигу.



Одним из возможных направлений для 33-летнего англичанина называется "Челси", однако Почеттино пока не обсуждал со своими боссами конкретные трансферные цели.



"Мы не разговаривали об именах. В данный момент мы не разговариваем об игроках".



"Я видел Бехдада (Эгбали) вместе с Полом (Уинстенли) и Лоуренсом (Стюартом). Думаю, завтра у нас состоится беседа. Мы не разговаривали об именах и игроках. Пока что мы сосредоточены на игроках вроде (отозванного из аренды в "Ноттингем Форест") Андрея Сантоса", — цитирует Почеттино Evening Standard.