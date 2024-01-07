"Вест Хэм" хочет купить Бергвейна

"Вест Хэм" хочет приобрести вингера "Аякса" Стивена Бергвейна в зимнее трансферное окно.

Бергвейн чувствует себя несчастным в "Аяксе", несмотря на то, что является самым высокооплачиваемым игроком амстердамской команды с зарплатой в 85,000 фунтов в неделю.



Когда летом 2022 Бергвейн переходил в "Аякс" за 25.8 млн. фунтов после двух с половиной сезонов в "Тоттенхэме", Стивену было обещано, что голландский гранд будет приглашать лучших игроков со всей Европы.



Вместо этого Свен Мислинтат бестолково растратил 135 млн. фунтов, а в сентябре был уволен с поста спортивного директора "Аякса".



Также у Бергвейна очень натянутые отношения с болельщиками "Аякса" и медиа, поэтому 26-летний игрок открыт к смене обстановки.



Как сообщает Daily Mirror, "Вст Хэм" еще в ноябре начал переговоры с агентами Бергвейна, и вскоре Стивен может последовать за бывшими одноклубниками Эдсоном Альваресом и Мохаммедом Кудусом, которые сменили Амстердам на Лондон прошлым летом.