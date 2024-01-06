"Эвертон" пытается перехватить Ганнибала

"Эвертон" пытается перехватить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.

Ганнибал отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, что совершенно не устраивает 20-летнего игрока.



Ганнибал задумал уйти в аренду на вторую половину сезона, и чтобы уладить вопрос со своим будущим, даже отказался от участия в Кубке Африки со сборной Туниса.



Некоторое время назад Ганнибал дал согласие на переход в "Севилью", предпочтя испанский клуб "Фрайбургу" и "Лиону", однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что сейчас "Эвертон" пытается перехватить игрока.



Ожидается, что окончательное решение будет за самим Ганнибалом.