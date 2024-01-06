"Вест Хэм" открыт к продаже Агерда

"Вест Хэм" открыт к продаже защитника Найефа Агерда в это трансферное окно.

Летом 2022 "Вест Хэм" потратил 28 миллионов фунтов на приглашение Агерда из "Ренна", причем первую половину своего дебютного английского сезона Найеф пропустил из-за травмы лодыжки.



Затем Агерд помог сборной Марокко достичь 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре, а с "Вест Хэмом" выиграл Лигу Конференций.



Однако в "Вест Хэме" чувствуют, что в своем втором сезоне Агерд не смог развить этот успех. 27-летний защитник прежде всего запомнился чередой грубых ошибок.



Как сообщает Evening Standard, "Вест Хэм" не будет стоять на пути у Агерда, если насчет того поступит крупное предложение в январе. Прежде Найефа, который сейчас уехал на Кубок Африки, сватали в Саудовскую Аравию.



В случае расставания с Агердом "Вест Хэму" потребуется другой центральный защитник, и наиболее желанной целью для "молотобойцев" называется Джонатан Та из "Байера".