Артета призвал смотреть на спад "Арсенала" "в телескоп, а не в микроскоп"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал рассматривать спад его команды "в телескоп, а не в микроскоп".

Проиграв оба последних матча в Премьер-Лиге, "Арсенал" утратил лидерство и теперь занимает только четвертую позицию в таблице.



Несмотря на это, Артета призывает людей не ограничивать обзор этими двумя матчами и смотреть шире — "канониры" проводят хороший сезон и по-прежнему имеют высокие шансы на успех.



"Против "Фулхэма" мы сыграли не на своем уровне, мы были недостаточно хороши. Не думаю, что мы заслуживали поражение, но мы сделали недостаточно для победы".



"Это нарушило тот ход, который мы набрали. До Рождества мы были на вершине лиги, а шесть дней спустя мы четвертые".



"У вас может возникнуть очень большой соблазн рассматривать вещи в микроскоп — или вы можете взять телескоп и посмотреть на это чуть с расстояния".



"Моя работа в том, чтобы смотреть в телескоп, иметь свою точку зрения, анализировать вещи более широким взглядом и не поддаваться влиянию одной игры — не результатам, а только одной игры", — цитирует Артету The Independent.