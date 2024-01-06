Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон хочет вернуться в Премьер-Лигу — желательно уже в этом месяце.

В июле "Ливерпуль" выручил 12 миллионов с продажи своего капитана в "Аль-Иттифак". Хендерсон соблазнился зарплатой в 700,000 фунтов в неделю и возможностью работать с легендой "красных" Стивеном Джеррардом.



Однако этот сезон удручающим образом складывается для "Аль-Иттифака" и лично для Хендерсона, а Джеррард находится на грани увольнения с поста главного тренера саудовского клуба и едва лишился своей правой руки Яна Фостера, возглавившего "Плимут".



Большие деньги так и не сделали Хендерсона счастливым, и сейчас 33-летний игрок сборной Англии готов серьезно рассмотреть любые предложения из Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Хендерсон не смог приспособиться к арабскому стилю жизни, постоянной жаре и тому, что средняя посещаемость домашних матчей "Аль-Иттифака" в этом сезоне составляет только 7,800 зрителей.



Поэтому Хендерсон готов пойти на большие финансовые потери ради того, чтобы вернуться на родину. Джордан уже рассказал об этом своим партнерам по раздевалке.