Хендерсон хочет вернуться в Премьер-Лигу
Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон хочет вернуться в Премьер-Лигу — желательно уже в этом месяце.
В июле "Ливерпуль" выручил 12 миллионов с продажи своего капитана в "Аль-Иттифак". Хендерсон соблазнился зарплатой в 700,000 фунтов в неделю и возможностью работать с легендой "красных" Стивеном Джеррардом.
Однако этот сезон удручающим образом складывается для "Аль-Иттифака" и лично для Хендерсона, а Джеррард находится на грани увольнения с поста главного тренера саудовского клуба и едва лишился своей правой руки Яна Фостера, возглавившего "Плимут".
Большие деньги так и не сделали Хендерсона счастливым, и сейчас 33-летний игрок сборной Англии готов серьезно рассмотреть любые предложения из Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Хендерсон не смог приспособиться к арабскому стилю жизни, постоянной жаре и тому, что средняя посещаемость домашних матчей "Аль-Иттифака" в этом сезоне составляет только 7,800 зрителей.
Поэтому Хендерсон готов пойти на большие финансовые потери ради того, чтобы вернуться на родину. Джордан уже рассказал об этом своим партнерам по раздевалке.
06.01.2024 19:00
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