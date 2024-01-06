"Ньюкасл" сокрушил "Сандерленд" в Кубке Англии

"Ньюкасл" преодолел 3-й раунд Кубка Англии, одержав победу 0:3 в дерби против "Сандерленда".

Счет в матче на "Стадионе Света" был открыт на 35-й минуте, когда Жоэлинтон ворвался в штрафную по левому краю и прострелил к воротам, а Дэн Баллард, пытаясь помешать Александеру Исаку добраться до мяча, совершил автогол — 0:1.



Едва начался второй тайм, как Мигель Альмирон обокрал оппонента на границе штрафной, после чего любезно позволил Исаку расстрелять ворота — 0:2.



В дальнейшем у обеих команд были шансы забить, но последнее слово в матче сказал "Ньюкасл". Энтони Гордон заработал пенальти, нарвавшись на фол Балларда в штрафной, и Исак четко реализовал стандарт — 0:3.



"Сандерленд" — "Ньюкасл" — 0:3 (0:1)



Голы: Баллард 35 (авт), Исак 46, 90 (пен).



"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер (Ласселлс 90), Ботман, Берн (Дамметт 90), Лонгстафф, Гимараэс, Жоэлинтон (Майли 47), Альмирон (Ливраменто 90), Исак, Гордон (Ритчи 90).



"Уимблдон" — "Ипсвич" — 1:3 (1:2)



Голы: Ривз 17 (пен) — Дэвисон 8 (авт), Туанзебе 40, Тэйлор 90.



"Ковентри" — "Оксфорд" — 6:2 (3:1)



Голы: Латибодиер 8, Шиф 11, Палмер 17, О'Хэр 50 (пен), Годден 84, 88 — Харрис 10, Гудрэм 79



"Мейдстон" — "Стивенэйдж" — 1:0 (1:0)



Гол: Корн 45 (пен).



"Миллуолл" — "Лестер" — 2:3 (0:2)



Голы: Уотмор 56, Флемминг 86 — Казадеи 16, Перейра 39, Кэннон 61.