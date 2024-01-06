Почеттино заявил, что Мадуэке потребовалось полгода, чтобы понять его футбол

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что вингеру Нони Мадуэке потребовалось полгода, чтобы понять, чего от него хочет тренерский штаб.

Мадуэке ярко проявил себя в двух последних матчах — за самостоятельно заработанным и реализованным пенальти против "Кристал Пэлас" последовал его гол против "Лутона".



Против "Лутона" Мадуэке только во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Челси", и Почеттино объясняет это тем, что 21-летний англичанин долго не понимал, как ему нужно играть.



"Я так рад за него. Ему потребовалось почти шесть месяцев, чтобы понять, что мы ожидаем от него. Игроки должны прибавлять, и он очень прибавляет. Я доволен его поведением сейчас и тем, как он стремится совершенствоваться и предан идеям клуба".



"Он обладает потенциалом и талантом, чтобы обеспечить себе успешное будущее. Это база для каждого, а дальше тебе требуется правильный настрой и стабильность", — цитирует Почеттино Evening Standard.