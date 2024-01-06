У Антонио случился рецидив травмы колена

Нападающий Мичейл Антонио задержится в лазарете "Вест Хэма" до конца января из-за случившегося на тренировке рецидива.

Антонио не играет за "Вест Хэм" с 12 ноября, что связано с травмой колена, которую Мичейл получил в сборной Ямайки.



Уже залечив свое колено, Антонио готовился сыграть за "молотобойцев" в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Бристоль Сити" в воскресенье, однако на одной из последних тренировок с Мичейлом приключилась беда.



Неудачно поскользнувшись на тренировочном поле, 33-летний игрок усугубил состояние своего колена и теперь пропустит еще две-три недели, сообщает The Telegraph.



До своей травмы Антонио сыграл во всех 12 матчах "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги. В отсутствие Мичейла главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес предпочитает использовать в качестве нападающего Джаррода Боуэна, и тот забил уже 13 голов.