Артета: "Потеря Тимбера и Партея стала огромным ударом по "Арсеналу"

Главный тренер "Арсенала" признал, что потеря Юрриена Тимбера и Томаса Партея стала "огромным ударом" по его команде.

Купленный у "Аякса" за 38.5 млн. фунтов Тимбер получил серьезную травму колена уже в своем первом матче Премьер-Лиги за "Арсенал".



В то же время Партей, начинавший сезон правым защитником, отсутствует с октября, когда он повредил бедро.



Артета возлагал большие надежды на обоих игроков, поэтому их потеря заставила Микеля значительно перекроить свои планы на этот сезон.



"Это был огромный удар. Каждый мог видеть с первого дня, что он (Тимбер) может давать команде: универсальность, мастерство, лидерские качества. Он обладает способностями, которых у нас не было в оборонительной линии. Это был огромный удар".



"Огромным ударом было и потерять Томаса. У нас были другие планы на него. Мы планировали сделать его очень универсальным и непредсказуемым в нашем стиле игры".



"Но мы не можем рассчитывать на них, и это сложно. Они участвуют в рабочем процессе, и это приятно. Но на поле мы видим их не так много, как нам хотелось бы", — цитирует Артету Evening Standard.