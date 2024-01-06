"Челси" готов вернуть Фофана, чтобы сразу же отдать его "Севилье"

"Челси" готов отозвать своего нападающего Давида Датро Фофана из аренды в "Унионе", чтобы перенаправить в "Севилью".

Купив Фофана у "Мольде" за 10.6 млн. фунтов год назад, прошлым летом "Челси" отправил Давида Датро в аренду в "Унион".



С тех пор 21-летний ивуариец сыграл 17 матчей за немецкий клуб, но забил лишь два гола, также отдав одну результативную передачу.



Невыразительная клубная форма даже стоила Фофана места в заявке сборной Кот-д'Ивуара на Кубок Африки.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" готов решить эту проблему, досрочно прекратив арендное соглашение в "Унионом", чтобы затем отправить Фофана в другую аренду — в испанскую "Севилью".