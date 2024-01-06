Тимо Вернер близок к переходу в "Тоттенхэм"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер находится на пороге перехода в "Тоттенхэм".

В предыдущие недели пресса уже сообщала, что Вернер может вернуться в Премьер-Лигу в январе, но наиболее вероятным направлением для экс-игрока "Челси" назывался "Манчестер Юнайтед".



Однако сейчас Sky Sport Germany утверждает, что "Тоттенхэм" выигрывает борьбу за 27-летнего немца, который отметился только двумя появлениями в стартовом составе "РБ Лейпциг" в этом сезоне Бундеслиги.



Переговоры "Тоттенхэма" и "РБ Лейпциг" насчет аренды с опцией выкупа вышли на финишную прямую, и Вернер уже ждет сигнала, чтобы вылететь в Лондон.