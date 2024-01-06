Бербатов считает, что Руни все еще может возглавить МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что Уэйн Руни все еще может стать главным тренером "красных дьяволов".

В минувший вторник "Бирмингем" уволил Руни с поста главного тренера. Уэйн продержался в клубе Чемпионшипа только 83 дня, проведя 15 матчей.



Весьма неубедительно Руни выглядели и в "Ди Си Юнайтед" из МЛС, однако Бербатов уверен, что Уэйн все еще может исполнить однажды озвученную мечту в плане тренерской работы.



"Жаль, что так вышло. Я симпатизирую ему, потому что знаю, что он хочет быть главным тренером, и однажды, он, возможно, станет главным тренером "Манчестер Юнайтед" — я по-прежнему так считаю".



"Его время в "Бирмингеме" показывает каждому футболисту, который бы хотел попробовать себя в тренерской профессии, что даже громкое имя не сможет спасти тебя от увольнения".



"Это очень сложная ситуация. "Бирмингем" был шестым, когда Уазза взялся за работу, а теперь они 20-е в таблице. Опуститься из топ-6 на 20-е место — это огромное разочарование, да и статистика говорит сама за себя — он выиграл только дважды в 15 матчах. В этом плане его сложно защищать".



"С другой стороны, у него не было времени проявить себя. Тем не менее, результаты — самая важная вещь в футболе сегодня. Тебе нужно добиваться результатов, чтобы обеспечить себе время для реализации своего видения. Ты не можешь делать это при плохих результатах".



"К сожалению, в футболе не так легко получить время. Возможно, если бы он получил больше времени, он бы наладил ситуацию, но, повторюсь, результаты — самая важная вещь в современном футболе. Возможно, если бы другие результаты в лиге были иными, и даже если бы ты проигрывал матчи, ты бы не опустился так низко и остался бы в середине таблицы. Тогда картина, возможно, была бы другой", — сообщил Бербатов Betfair.