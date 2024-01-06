Ширер: "У "Ливерпуля" есть все шансы на титул"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер уверен, что "Ливерпуль" будет претендовать на титул Премьер-Лиги до последнего тура.

Прошлый сезон "Ливерпуль" завершил за пределами топ-4, поэтому успешное выступление "красных" в этой кампании стало сюрпризом для многих.



Прямо сейчас "Ливерпуль" лидирует в Премьер-Лиге с тремя очками отрыва от ближайшего преследователя, и Ширер не думает, что команда Юргена Клоппа опустится сильно ниже.



"Они надолго в гонке. Насчет этого нет сомнений — они надолго в гонке. Они будут там до последнего уикенда сезона. У них действительно хорошая команда".



"Ван Дейк вернулся в свое лучшее состояние. Трент (Александер-Арнольд) выступает замечательно, у них есть невероятный голкипер, а когда у тебя есть великолепие Мо Салаха, у тебя есть все шансы. У них есть игроки, которые могут менять ход матчей, выходя со скамейки запасных, у них так много вариантов игры", — цитирует Ширера Daily Mirror.