Саа советует "Юнайтед" пригласить Бензема
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа посоветовал "красным дьяволам" пригласить ветерана "Аль-Иттихад" Карима Бензема.
Только "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" забили в этом сезоне Премьер-Лиги голов меньше, чем МЮ, поэтому нет ничего странного в том, что "дьяволы" задумываются о приглашении нападающего в январе.
По мнению Саа, идеальным вариантом для его бывшего клуба стал бы 36-летний Бензема. Луи убежден, что это пошло бы на пользу и лично Расмусу Хейлунду, который пока забил только один гол в Премьер-Лиге.
"Он (Бензема) встряхнет линию нападения "Юнайтед", и именно в этом они нуждаются. Он определенно будет забивать голы и будет гораздо лучше связывать игру. Это просто мечта, но Карим остается большим профессионалом, и он того рода нападающий, у которого Хейлунд будет учиться. Это просто фантазия".
"Это правильный клуб для Хейлунда, но несправедливо возлагать ответственность 9-го номера целиком на него, если рядом с ним нет опытного партнера. Тебе нужен кто-нибудь, кто покажет тебе, как совершать рывки в штрафную. У него этого нет, а Премьер-Лига — сложная лига для таких вещей. Мне довелось поиграть с Ван Нистелроем и Сульшером. У меня была возможность смотреть и учиться у этих легенд рывкам и навыкам", — цитирует Саа Goal.
06.01.2024 10:00
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