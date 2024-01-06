Чимбонда возобновил карьеру игрока в 44 года

Бывший защитник "Тоттенхэма" Паскаль Чимбонда возобновил игровую карьеру в возрасте 44 лет.

В октябре Чимбонда оформил свое возвращение в английский футбол, будучи назначенным главным тренером "Скелмерсдейл Юнайтед" из девятого дивизиона.



Спустя считанные дни после своего назначения Чимбонда схлопотал удаление в матче против "Барнолдсвика" за неподобающее поведение.



Паскаль был дисквалифицирован на пять матчей, однако в результате апелляции его наказание было смягчено до трех матчей пропуска и штрафа в 50 фунтов.



Накануне "Скелмерсдейл" официально объявил не только о сокращении дисквалификации Чимбонда, но и о том, что Паскаль был зарегистрирован в качестве игрока.



Таким образом, Чимбонда может выйти на футбольное поле в матче против "Бери" 27 января.



Добавим, помимо "Тоттенхэма", Чимбонда также поиграл в Англии за "Уиган", "Сандерленд", "Блэкберн", КПР, "Донкастер", "Карлайл" и "Эштон".