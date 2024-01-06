Чимбонда возобновил карьеру игрока в 44 года
Бывший защитник "Тоттенхэма" Паскаль Чимбонда возобновил игровую карьеру в возрасте 44 лет.
В октябре Чимбонда оформил свое возвращение в английский футбол, будучи назначенным главным тренером "Скелмерсдейл Юнайтед" из девятого дивизиона.
Спустя считанные дни после своего назначения Чимбонда схлопотал удаление в матче против "Барнолдсвика" за неподобающее поведение.
Паскаль был дисквалифицирован на пять матчей, однако в результате апелляции его наказание было смягчено до трех матчей пропуска и штрафа в 50 фунтов.
Накануне "Скелмерсдейл" официально объявил не только о сокращении дисквалификации Чимбонда, но и о том, что Паскаль был зарегистрирован в качестве игрока.
Таким образом, Чимбонда может выйти на футбольное поле в матче против "Бери" 27 января.
Добавим, помимо "Тоттенхэма", Чимбонда также поиграл в Англии за "Уиган", "Сандерленд", "Блэкберн", КПР, "Донкастер", "Карлайл" и "Эштон".
06.01.2024 09:00
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