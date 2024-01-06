Клиши рассказал о "правиле двух килограмм" Гвардиолы

Бывший защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши рассказал, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неукоснительно соблюдает "правило двух килограмм" в отношении лишнего веса игроков.

В прошлом Гвардиола неоднократно отстранял от тренировок игроков, которые набирали лишний вес. Достоверно известно, что санкциям подвергались Серхио Агуэро и Калвин Филлипс.



И если какой-нибудь другой тренер мог сделать исключение для важного игрока, набравшего лишние килограммы, то для Гвардиолы подобное было недопустимо.



"Если ты весил на два килограмма больше, нежели твой максимально допустимый вес, тогда ты не тренировался".



"В футболе ты всегда слышишь: "Если у тебя лишний вес, ты не тренируешься". Но в конце концов, если речь о важном игроке, об этой норме замалчивают, потому что команда нуждается в этом игроке".



"Но только не в случае с Пепом Гвардиолой. Если ты весишь на два килограмма больше, тебе предстоит упорная работа и строгая диета на уровне предсезонной подготовки, и ты не тренируешься с командой. Я видел игроков, которые не тренировались на протяжении двух недель".



"Если твой идеальный вес составляет 79-80 килограмм, а ты весишь 80 килограмм и 100 грамм, тебя оштрафуют, и ты не будешь играть".



"Такое случается! Например, ты можешь слегка переусердствовать с курицей, и вот у тебя 50 лишних грамм!" — сообщил Клиши Marca.