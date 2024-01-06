Тирни исключает возвращение в "Арсенал" в январе

Защитник "Реал Сосьедад" Киран Тирни подтвердил, что не вернется в "Арсенал" в этом месяце.

Этот сезон Тирни проводит за "Реал Сосьедад" на правах аренды из "Арсенала", сыграв уже 12 матчей во всех соревнованиях.



В данный момент "Арсенал" лишен травмированного Александра Зинченко и уехавшего на Кубок Азии Такехиро Томиясу, в связи с чем появились слухи о досрочном возвращении Кирана в Северный Лондон.



Однако 26-летний шотландец счастлив в Испании, планируя доиграть здесь сезон 2023/24.



"Несколько людей спрашивали меня насчет этого, но ответ "нет". Я определенно остаюсь здесь. У "Арсенала" замечательные фанаты, они всегда оказывали мне большую поддержку. Я всегда будут благодарен фанатам за свои четыре года там".



"Я не хочу говорить плохое насчет Премьер-Лиги, потому что там бывают отличные атмосферы, но в Испании с этим по-настоящему удивительно. Если бы вы слышали фанатов "Осасуны" и "Кадиса"... Они не перестают петь. Здесь замечательно", — цитирует Тирни The Athletic.