Сэр Джим Рэтклифф. Совсем не безупречный миллиардер

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, стал совладельцем "Манчестер Юнайтед", выкупив 25% акций у семейства Глэйзеров. Большинство болельщиков клуба позитивно оценивает приход талантливого бизнесмена с большими возможностями, поддерживающего "красных дьяволов" с детства. Но так ли безупречен Рэтклифф и сильно ли он отличается от ненавистных на "Олд Траффорд" Глэйзеров?

Когда шейх Джассим бен Хамад Аль-Тани отказался от участия в гонке за "Манчестер Юнайтед", можно было услышать вздохи облегчения, исходящие из пресс-службы на "Олд Траффорд". Да и многие болельщики не хотели, чтобы их клуб попал в руки представителя королевской династии Катара.



Несмотря на всю привлекательность предложения шейха Джассима, который мог выплатить Глэйзерам наличными не только запрашиваемую ими сумму, но и долги "Юнайтед", было очевидно, что его приход вызвал бы жесткую критику. Основной ее лейтмотив — непрестанно ужасающая ситуация с правами человека в Катаре, но еще одна проблема — углубление вторжения нефтяных денег в мир футбола, в самое сердце его традиций.



Теперь, когда открыт путь для поглощения "Юнайтед" неприлично богатым британсим бизнесменом, многие вздохнут с облегчением. Но так ли безупречна репутация сэра Джима? И так ли он сильно любит "Юнайтед", как думают многие болельщики? Безусловно, Рэтклифф является безупречным англичанином — он одевается как классический богатый британец, покупает классические британские машины и отличается жесткой хваткой и умением вести переговоры с позиции силы. Но его бизнес пахнет не менее дурно, чем деньги катарских шейхов, а некоторые методы работы заставляют усомниться в целесообразности посвящения его в рыцари в 2018 году.



Джим Рэтклифф является безжалостным нефтехимическим миллиардером, имеющим опыт уклонения от уплаты налогов в Великобритании, жесткого давления на профсоюзы и ориентирующимся в первую очередь на собственную выгоду. Для англичан Рэтклифф является тем, кого называют "один из нас", и, безусловно, ментально он ближе болельщикам "Юнайтед", чем шейх Джассим или Глэйзеры, но по сути сэр Джим имеет в своем шкафу куда больше скелетов, чем ненавистные для "Олд Траффорд" американцы или неприятный по умолчанию для англичан арабский шейх.



Рэтклифф, чье личное состояние оценивается примерно в 29.7 млрд. фунтов, заявил, что будет использовать только свои собственные деньги для покупки клуба, успокаивая инвесторов своей корпорации Ineos, которые опасаются сокращения дивидендных выплат.



Нет никаких сомнений в том, что у него искренняя привязанность к "Манчестер Юнайтед", но она не настолько глубока, чтобы он не бросил свою шляпу на ринг, когда была возможность купить "Челси" ранее. Детство, прошедшее в муниципальном поместье, и детские поездки на "Олд Траффорд" ничего не значили, когда он стремился занять место в представительском люксе "Стэмфорд Бридж". Рэтклиффу не удалось с помощью аналогичной стратегии купить 50% "Барселоны", прежде чем он переключил свое внимание на "Олд Траффорд".



Хотя Рэтклифф, возможно, и не является "пластиковым болельщиком", в другом смысле он совершенно очевидно им является: в конце концов, это человек, чья основная работа — изготовление пластмасс. Рэтклифф начал свою карьеру в Exxon Mobil и в 1998 году основал Ineos, чтобы возглавить сделку по выкупу бельгийского химического завода стоимостью 84 миллиона фунтов стерлингов.



За четверть века с тех пор Ineos превратилась в обширную мультирыночную империю с совокупным объемом продаж около 65 миллиардов долларов. Основным бизнесом компании остается нефтехимия — такие вещества, как кумол, акрилонитрил и полиэтилен, из которых производят пластмассы, смолы и некоторые композиты. Из них состоят многие предметы и продукты, используемые по всему миру каждый день.



По мнению исследователей из Центра энергетической политики Кляйнмана Пенсильванского университета, глобальный кризис пластиковых отходов представляет собой вторую по величине экологическую угрозу для планеты после изменения климата: "Нефтехимическая промышленность будет представлять собой значительный источник выбросов и загрязнения еще долгое время после декарбонизации глобальной энергетики", — написали они в недавнем отчете.



В тот момент, когда глобальный переход к возобновляемым источникам энергии, наконец-то, начинает обретать форму, компания Рэтклиффа делает ставку на скользкие операции по поставкам в Британию сланцевого газа и использование гидроразрыва для добычи ископаемых.



Сегодня Ineos владеет 16 океанскими танкерами, единственная цель которых — переправлять этан из США в Европу. Возможно, он не возглавляет омерзительную автократию, которая забивает камнями прелюбодеев до смерти и криминализирует гомосексуальность, но не стоит обманывать себя: богатства Рэтклиффа столь же грязны и столь же смертоносны для планеты, как фонтаны денег, льющиеся из суверенных фондов Саудовской Аравии.



Рэтклифф получил рыцарское звание в 2018 году — за заслуги перед бизнесом и инвестициями — после того, как произвел фурор, перенеся штаб-квартиру Ineos в Лондон из Женевы, но уже через два года уехал в Монако, чтобы избежать необходимости вносить полный вклад в налоговую систему Великобритании.



Куда бы он ни пошел, Рэтклифф отмахивается от критиков, забирает добычу и минимизирует затраты. Все это ну очень похоже на то, чем занимались у руля "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры, но для большинства англичан образ Рэтклиффа все же остается достаточно позитивным — он свой, пусть и занимается не самыми приятными вещами.



Впрочем, далеко не все в Британии готовы закрывать глаза на пятна репутации Рэтклиффа — для многих он является живым прообразом злодея "Доктора Ноу" из фильмов о Джеймсе Бонде. В 2013 году он столкнулся с забастовкой профсоюзов в Шотландии и угрожал закрыть нефтехимический и нефтеперерабатывающие заводы в Грейнджмуте на фоне забастовки рабочих по поводу заработной платы и пенсий. В итоге стороны пришли к компромиссу, но Рэтклифф фактически выкрутил руки профсоюзу и сократил 800 рабочих мест.



В 2020 году Рэтклифф был одним из сторонников выхода Британии из ЕС, что не помешало ему построить автомобильный завод во Франции, хотя изначально он обещал сделать это в Уэльсе, чтобы создать рабочие места для местных жителей.



Если же отойти от противоречивого образа Рэтклиффа, который на словах поддерживает все британское, но на деле уже давно максимально отстранен от Британии и сконцентрирован на собственных бизнес-интересах, то есть вопросы к нему и в качестве владельца футбольного клуба. Рэтклиффу принадлежат французская "Ницца" и швейцарская "Лозанна-Спорт", и как минимум во Франции он позволял себе вмешиваться в работу менеджмента, предлагая тренеров, которые нравились ему (Скотт Паркер так и не стал менеджером "Ниццы", но был близок к этому), и подписывать игроков (Росс Баркли), на которых бы во Франции не обратили внимание, если бы владельцем клуба не был англичанин.



Какими бы неприятными для болельщиков "Юнайтед" ни были Глэйзеры, но такого они себе никогда не позволяли, отдавая все спортивные дела нанятым профессионалам. Другое дело, что многие из нанятых ими специалистов профессионалами не оказывались, но как минимум в сфере маркетинга американцы создали безупречно работающую структуру, которая позволяет клубу и сейчас, без громких побед и трофеев, оставаться на вершине футбольного мира в финансовой плоскости, как минимум.



Сейчас "Ницца" под руководством итальянца Франческо Фариоли идет на втором месте в Лиге 1, и Рэтклифф выглядит более авторитетным владельцем клуба, чем несколько лет назад. На словах он оказывает поддержку Эрику Тен Хагу и говорит, что у голландца еще есть время, чтобы исправить неважное положение вещей в "Манчестер Юнайтед". Но можно не сомневаться, что человек, который пафосно одевается, ездит на пафосных машинах, захочет добиться успеха и в качестве владельца футбольного клуба.



С одной стороны, это, безусловно, положительная мотивация, которой не было у Глэйзеров, интересовавшихся только финансовыми успехами клуба. Но с другой стороны, есть пример такого же "мачо" с американским паспортом на "Стэмфорд Бридж", который непрестанно вмешивается в работу "Челси", на время назначил себя спортивным директором и превратил успешный клуб в посмешище. Будет интересно посмотреть ,каким владельцем клуба станет Джим Рэтклифф, но уже скоро мы сможем увидеть первые его шаги в качестве руководителя, так как Глэйзеры, помимо акций, передают ему управление спортивной составляющей клуба.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru