Порро вывел "Тоттенхэм" в 4-й раунд Кубка Англии

Гол Педро Порро позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 1:0 против "Бернли" и выйти в 4-й раунд Кубка Англии.

В первом тайме "Тоттенхэм" имел некоторое игровое преимущество, однако "Бернли" не прижимался к своим воротам и тоже провел ряд неплохих атак.



Во втором тайме "шпоры" продолжили владеть инициативой, но для гола делали недостаточно — соперник выдерживал их давление.



Развязка случилась на 78-й минуте, когда Педро Порро нанес удар с дистанции, и мяч, полетев по дуге, нырнул в дальний угол ворот — 1:0.



Попытки "бордовых" отыграться выглядели довольно жалкими, если не считать промаха Зеки Амдуни на исходе компенсированного времени. Хозяевам не составило большого труда довести дело до победы.



Помимо "Тоттенхэма", в 4-й раунд пробился и "Фулхэм", с аналогичным счетом победивший "Ротерхэм" из Чемпионшипа. А вот "Вулверхэмптон" вдесятером отыгрался против "Брентфорда" (1:1), заслужив переигровку.



"Тоттенхэм" — "Бернли" — 1:0 (0:0)



Гол: Порро 78.



"Тоттенхэм": Викарио, Удоджи, Дэвис, Роял, Порро, Скипп (Хейбьерг 77), Бентанкур (Донли 83), Джонсон (Сессеньон 83), Ло Чельсо (Хиль 58), Кулусевски, Ришарлисон (Скарлетт 83).



"Бернли": Мурич, Тэйлор (Аль-Дахиль 67), Делькруа, О'Ши, Витиньо, Каллен, Рэмси (Редмонд 67), Зарури (Тресор 67), Одобер (Браунхилл 58), Амдуни, Фостер (Бруун Ларсен 45).



Предупреждения: Хиль — Тресор, Каллен.



"Фулхэм" — "Ротерхэм" — 1:0 (1:0)



Гол: Декордова-Рид 24.



"Фулхэм": Родак, Тете, Адарабиойо, Диоп, Кастань (Робинсон 82), Рид (Кэрни 74), Лукич, Уилсон (Виллиан 74), Перейра (Франсуа 82), Декордова-Рид, Мунис (Винисиус 73).



"Брентфорд" — "Вулверхэмптон" — 1:1 (1:0)



Голы: Мопе 41 — Дойл 64.



"Брентфорд": Стракоша, Роэрслев (Пирт-Харрис 45), Йоргенсен (Ярмолюк 73), Пиннок, Коллинс, Нергор (Янельт 11), Йенсен (Батист 73), Дамсгор, Дасилва (Олакигбе 63), Мопе, Льюис-Поттер.



"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Сантьяго Буэно, Килмен, Дохерти, Гомес, Дойл, Тоти, Сарабия (Нету 55), Кунья, Бельгард (Чирева 90).



Предупреждения: Роэрслев, Дамсгор, Льюис-Поттер — Сантьяго Буэно, Семеду.



Удаление: Гомес 9.