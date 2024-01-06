"Бавария" договорилась с Дайером и Палиньей

"Бавария" достигла договоренностей с защитником "Тоттенхэма" Эриком Дайером и полузащитником "Фулхэма" Жоау Палиньей насчет их переезда в Мюнхен в этом месяце.

Изначально Дайер планировал остаться в "Тоттенхэме" до конца сезона, когда истекает его контракт, однако возможность присоединиться к своему партнеру по сборной Англии и бывшему одноклубнику Харри Кейну оказалась слишком заманчивой.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" полностью договорилась с Дайером и теперь должна достичь компромисса с "Тоттенхэмом", но ожидается, что с этим не возникнет проблем.



В Мюнхене 29-летний англичанин получит контракт до июня 2025, а компенсация "шпорам" составит около 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).



Главный тренер "Баварии" Томас Тухель планирует использовать Дайера в качестве центрального защитника, а также в качестве опорника.



Впрочем, в роли опорника Тухель также видит Палинью, и 28-летний португалец уже дал устное согласие на переход в "Баварию" в январе.



В случае с Палиньей проблема в том, что "Фулхэм" не собирается соглашаться на сумму менее 65 млн. евро (55.9 млн. фунтов), которые просил за Жоау прошлым летом.



Пока что "Бавария" не выдвигала предложение "Фулхэму", и в данный момент трансфер Палиньи в этом месяце выглядит маловероятным.