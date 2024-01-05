Бреретон Диас арендован "Шеффилд Юнайтед"

Бен Бреретон Диас Нападающий "Вильярреала" Бен Бреретон Диас был арендован "Шеффилд Юнайтед" до конца сезона 2023/24.

Бреретон Диас становится первым новичком "Шеффилд Юнайтед" после возвращения Криса Уайлдера на должность главного тренера.

Бреретон Диас присоединился к "Вильярреалу" только прошлым летом, когда истек его контракт с "Блэкберном", в котором он провел пять сезонов, до этого также поиграв за "Ноттингем Форест".

В прошлом сезоне Бреретон Диас забил 16 голов за "Блэкберн" во всех соревнованиях, в том числе отличившись против "Шеффилд Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии.

24-летний Бреретон Диас родился в Англии и представлял английскую сборную на юношеских уровнях, однако на взрослом уровне Бен решил выступать за Чили, откуда родом его мама.

Потребность "Шеффилд Юнайтед" в усилении нападения связана с тем, что "клинки" являются худшей по результативности командой этого сезона Премьер-Лиги — только 15 забитых голов.

Бен Бреретон Диас


Метки аренда, Бреретон Диас, Вильярреал, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2024 23:00

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