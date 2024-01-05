Бреретон Диас арендован "Шеффилд Юнайтед"

Нападающий "Вильярреала" Бен Бреретон Диас был арендован "Шеффилд Юнайтед" до конца сезона 2023/24.

Бреретон Диас становится первым новичком "Шеффилд Юнайтед" после возвращения Криса Уайлдера на должность главного тренера.



Бреретон Диас присоединился к "Вильярреалу" только прошлым летом, когда истек его контракт с "Блэкберном", в котором он провел пять сезонов, до этого также поиграв за "Ноттингем Форест".



В прошлом сезоне Бреретон Диас забил 16 голов за "Блэкберн" во всех соревнованиях, в том числе отличившись против "Шеффилд Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии.



24-летний Бреретон Диас родился в Англии и представлял английскую сборную на юношеских уровнях, однако на взрослом уровне Бен решил выступать за Чили, откуда родом его мама.



Потребность "Шеффилд Юнайтед" в усилении нападения связана с тем, что "клинки" являются худшей по результативности командой этого сезона Премьер-Лиги — только 15 забитых голов.



