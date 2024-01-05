Гвардиола: "Рецидив был бы худшей вещью для Де Брюйне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будет ограничивать игровое время полузащитника Кевина Де Брюйне из-за опасений насчет рецидива.

Де Брюйне не играет за "Сити" с матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" в августе, когда он получил травму задней поверхности бедра и перенес операцию.



Сейчас Де Брюйне уже некоторое время тренируется с первой командой, однако в преддверии матча Кубка Англии против "Хаддерсфилда" Гвардиола заявил, что возвращение 32-летнего бельгийца к выступлениям за "Сити" будет постепенным.



"Конечно, это была серьезная травма, и больше всего мы переживаем насчет того, чтобы постараться избежать ее повторения".



"Мы должны быть осторожны с этим, осторожны с количеством его игровых минут поначалу. Кевину нужно накопить недели тренировок и минуты. Недели и недели. Рецидив был бы худшей вещью", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.