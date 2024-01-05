"Боруссия" договорилась об аренде Санчо

Дортмундская "Боруссия" достигла принципиальной договоренности насчет аренды вингера "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Как сообщает The Independent, "Боруссия" заплатит арендную плату, а также возьмет на себя часть зарплаты Санчо, которая, по слухам, достигает 350,000 фунтов в неделю.



В данный момент "Боруссия" проводит зимний тренировочный сбор в Марбелье. Ожидается, что Санчо вылетит на юг Испании, как только два клуба согласуют последние детали.



Таким образом, Санчо вернется в клуб, который продал его в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов в 2021 году и в котором он демонстрировал свой лучший футбол в карьере, забив 50 голов в 137 матчах.



23-летнему англичанину предстоит стать третьей потерей "Юнайтед" в январе после защитника Серхио Регилона, чья аренда из "Тоттенхэма" была досрочно прекращена, и полузащитника Донни Ван Де Бека, отправленного за практикой а "Айнтрахт".