Артета допускает, что "Арсенал" останется без усиления в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб может вообще не совершить приобретений в январе.

Согласно слухам, нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни является целью номер один "Арсенала" на зимнее трансферное окно. Также в лондонский клуб сватают юного полузащитника "Аякса" Йоррела Хато.



Наконец, "Арсенал" связывают с покупкой левого защитника в январе, однако Артета не может дать каких-либо гарантий.



"Мы открыты для трансферного рынка, и акцент на том, чтобы извлечь максимум из имеющихся у нас возможностей. Мы будем работать вместе с клубом и посмотрим, будут ли у нас какие-нибудь варианты. Но есть вероятность, что мы никого не подпишем", — цитирует Артету Daily Mail.