Почеттино не гарантирует, что Галлахер останется в "Челси"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино отказался дать какие-либо гарантии насчет того, что полузащитник Конор Галлахер останется в клубе за пределы января.

Сейчас у Галлахера остается только 18 месяцев по контракту, и "Челси" готов выслушать предложения насчет Конора, хотя тот и является ключевым игроком команды Почеттино в этом сезоне.



Ранее Почеттино уже говорил, что не хочет терять Галлахера, да и сам Конор, если верить прессе, не желает уходить из родного клуба, однако Маурисио не знает, что случится.



"Слушайте, я не могу гарантировать, что я сам буду здесь завтра или что-либо еще!"



"Слушайте, в футболе разные вещи могут случиться, и это между клубом и игроками. Только игрок и клуб могут гарантировать это. Больше игрок, чем клуб, потому что у игрока есть еще полтора года по контракту, и он может остаться".



"Он может сказать: "Да, я могу остаться, потому что мой тренер позволяет мне остаться и быть здесь". Затем клуб должен договориться, как и всегда, о лучшем решении для клуба и команды", — цитирует Почеттино Evening Standard.