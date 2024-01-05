"Бавария" подумывает воссоединить Кейна с Дайером
"Бавария" задумывается о том, чтобы воссоединить своего нападающего Харри Кейна с его бывшим партнером по "Тоттенхэму" Эриком Дайером.
Дайер является одним из нескольких рассматриваемых "Баварией" вариантов по укреплению линии обороны в зимнее трансферное окно, наряду с Трево Чалобой из "Челси" и Рафаэлем Вараном из "Манчестер Юнайтед".
Дайера связывают прекрасные отношения с Кейном, покупка которого у "Тоттенхэма" прошлым летом стала большой трансферной удачей для "Баварии", несмотря на высокую цену.
Кроме того, в январе Дайер может быть доступен для трансфера за относительно небольшие деньги, потому что контракт 29-летнего игрока сборной Англии истекает в конце этого сезона.
Как сообщает Sky Sports Germany, в ближайшие дни чемпионы Бундеслиги должны решить, является ли Дайер тем защитником, который им нужен.
05.01.2024 18:00
Просмотров: 226
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: