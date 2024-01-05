МЮ ожидает ухода Антони Мартиаля в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" ожидает попрощаться с нападающим Антони Мартиалем в конце сезона.

Только накануне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что его клуб продлил контракты с тремя игроками и все еще общается с Рафаэлем Вараном и Мартиалем.



По информации ESPN, в случае с Антони "Юнайтед" не будет пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев, да и новую сделку 28-летний француз не получит.



На "Олд Траффорд" всецело ожидают, что Мартиаль покинет клуб свободным агентом в конце сезона, когда истекает контракт Антони.



Добавим, Антони забил 90 голов в 317 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Монако" в 2015 году.