МЮ ожидает ухода Антони Мартиаля в конце сезона
"Манчестер Юнайтед" ожидает попрощаться с нападающим Антони Мартиалем в конце сезона.
Только накануне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что его клуб продлил контракты с тремя игроками и все еще общается с Рафаэлем Вараном и Мартиалем.
По информации ESPN, в случае с Антони "Юнайтед" не будет пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев, да и новую сделку 28-летний француз не получит.
На "Олд Траффорд" всецело ожидают, что Мартиаль покинет клуб свободным агентом в конце сезона, когда истекает контракт Антони.
Добавим, Антони забил 90 голов в 317 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Монако" в 2015 году.
05.01.2024 17:00
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