Постекоглу хочет выиграть трофеи с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что хочет выиграть трофеи со своим клубом.

"Тоттенхэм" не знает трофеев с 2008 года, и в этом сезоне у "шпор" сохраняется единственная реальная возможность финишировать не с пустыми руками.



Эта возможность связана с Кубком Англии, где "Тоттенхэм" стартует матчем против "Бернли" в пятницу вечером.



С "Селтиком", своим бывшим клубом, Постекоглу завоевал пять трофеев. Также Анге был успешен в период своей работы Австралии, поэтому 58-летний специалист не хочет, чтобы "шпоры" становились для него исключением.



"Представляю ли я себя с трофеями? Я уже видел себя с трофеями. Несколько раз. Я заслужил их — это не везение".



"Я люблю побеждать — я делал это всю свою карьеру. Я не говорю это пренебрежительно, и трофеи не являются для меня недостижимыми, как вы предположили".



"Это то, что движет мной. Каждый год я начинаю с надеждой увидеть себя в конце года поднимающим трофей с командой".



"Это то, что я пытался делать всю свою карьеру. Это то, что мне неоднократно удавалось, так что я буду стремиться к этому и здесь. Мне не нужно это представлять — это то, что я делаю", — цитирует Постекоглу Daily Mail.