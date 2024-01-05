Постекоглу хочет выиграть трофеи с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что хочет выиграть трофеи со своим клубом.
"Тоттенхэм" не знает трофеев с 2008 года, и в этом сезоне у "шпор" сохраняется единственная реальная возможность финишировать не с пустыми руками.
Эта возможность связана с Кубком Англии, где "Тоттенхэм" стартует матчем против "Бернли" в пятницу вечером.
С "Селтиком", своим бывшим клубом, Постекоглу завоевал пять трофеев. Также Анге был успешен в период своей работы Австралии, поэтому 58-летний специалист не хочет, чтобы "шпоры" становились для него исключением.
"Представляю ли я себя с трофеями? Я уже видел себя с трофеями. Несколько раз. Я заслужил их — это не везение".
"Я люблю побеждать — я делал это всю свою карьеру. Я не говорю это пренебрежительно, и трофеи не являются для меня недостижимыми, как вы предположили".
"Это то, что движет мной. Каждый год я начинаю с надеждой увидеть себя в конце года поднимающим трофей с командой".
"Это то, что я пытался делать всю свою карьеру. Это то, что мне неоднократно удавалось, так что я буду стремиться к этому и здесь. Мне не нужно это представлять — это то, что я делаю", — цитирует Постекоглу Daily Mail.
05.01.2024 16:00
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Петушкам до трофеев как до луны
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Здесь так не принято.
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Клуб, который увольняет тренера за день до финала и проигрывает в финале - не заслуживает трофеев
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>> "Тоттенхэм" не знает трофеев с 2008 года
В статье ошибка, Тоттенхэм в 2019 выигрывал Audi Cup и в 2023 Tiger Cup.
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