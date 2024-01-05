Постекоглу хочет выиграть трофеи с "Тоттенхэмом"

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что хочет выиграть трофеи со своим клубом.

"Тоттенхэм" не знает трофеев с 2008 года, и в этом сезоне у "шпор" сохраняется единственная реальная возможность финишировать не с пустыми руками.

Эта возможность связана с Кубком Англии, где "Тоттенхэм" стартует матчем против "Бернли" в пятницу вечером.

С "Селтиком", своим бывшим клубом, Постекоглу завоевал пять трофеев. Также Анге был успешен в период своей работы Австралии, поэтому 58-летний специалист не хочет, чтобы "шпоры" становились для него исключением.

"Представляю ли я себя с трофеями? Я уже видел себя с трофеями. Несколько раз. Я заслужил их — это не везение".

"Я люблю побеждать — я делал это всю свою карьеру. Я не говорю это пренебрежительно, и трофеи не являются для меня недостижимыми, как вы предположили".

"Это то, что движет мной. Каждый год я начинаю с надеждой увидеть себя в конце года поднимающим трофей с командой".

"Это то, что я пытался делать всю свою карьеру. Это то, что мне неоднократно удавалось, так что я буду стремиться к этому и здесь. Мне не нужно это представлять — это то, что я делаю", — цитирует Постекоглу Daily Mail.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 05.01.2024 18:06 # xxa
    Петушкам до трофеев как до луны

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  2. chelsea88 05.01.2024 16:43 # chelsea88
    Здесь так не принято.

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  3. largo-winch 05.01.2024 16:41 # largo-winch
    Клуб, который увольняет тренера за день до финала и проигрывает в финале - не заслуживает трофеев

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  4. suddenly 05.01.2024 16:17 # suddenly
    >> "Тоттенхэм" не знает трофеев с 2008 года

    В статье ошибка, Тоттенхэм в 2019 выигрывал Audi Cup и в 2023 Tiger Cup.

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