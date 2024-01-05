Собослаи пропустит матч с "Арсеналом" в Кубке Англии

Доминик Собослаи Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Доминик Собослаи пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Арсенала".

Собослаи получил свою травму во время победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший понедельник (4:2).

"Ливерпуль" до сих пор не установил точный характер повреждения, но воскресный выезд на "Эмирейтс", а равно первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Фулхэма" в следующую среду Доминик точно пропустит.

"Я могу подтвердить, что это не потенциальная травма — это травма. Мышечная. Задняя поверхность бедра. Но нам еще нужно обследовать его".

"Дом настроен очень позитивно, он не испытывает сильной боли, но нам нужно немного подождать. Поэтому у него нет шансов ни на воскресенье, ни на среду. Нет".

"После этого посмотрим. Надеюсь, после этого он сможет вернуться, но мы не знаем", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Собослаи, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2024 15:00

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  1. liverpyl 05.01.2024 15:08 # liverpyl
    и без него винесем шлюх арсинальских

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  2. vyrentz 05.01.2024 15:05 # vyrentz
    похуй на те кубки, состава нет в них играть все равно

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