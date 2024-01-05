"Вест Хэм" отправил Керера в аренду в "Монако"

"Вест Хэм" объявил о переходе своего защитника Тило Керера в "Монако" на правах аренды с опцией выкупа.

Летом 2022 "Вест Хэм" приобрел Керера у ПСЖ за 10.1 млн. фунтов. Тило был основным игроком "молотобойцев" в своем первом английском сезоне, отметившись 25 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиге и выиграв Лигу Конференций.



Однако в этом сезоне 27-летний немец перестал проходить в стартовый состав команды Дэвида Мойеса, сыграв лишь 18 минут в рамках Премьер-Лиги.



Теперь Керер будет выступать за "Монако", который при желании сможет выкупить Керера в конце сезона по заранее оговоренной цене в размере около 9.5 млн. фунтов.