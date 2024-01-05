"Челси" подтвердил сделку с BingX

"Челси" официально объявил о заключении спонсорского контракта с биржей криптовалют BingX.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" согласовал сделку с BingX, имеющей связи с Россией.



Сегодня этому поступило официальное подтверждение, и BingX была представлена "официальным партнером по обмену криптовалют" лондонского клуба.



Этот спонсорский контракт является многолетним. В остатке сезона 2023/24 эмблема BingX займет свое место на рукавах игровых футболок "Челси", а в 2024/25 и 2025/26 дополнительно появится на титульной стороне тренировочной формы "синих".



Добавим, журналист Бен Джейкобс оценивает сделку "Челси" с BingX в 10 миллионов фунтов.