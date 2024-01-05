"Челси" подтвердил сделку с BingX
"Челси" официально объявил о заключении спонсорского контракта с биржей криптовалют BingX.
Ранее на этой неделе стало известно, что "Челси" согласовал сделку с BingX, имеющей связи с Россией.
Сегодня этому поступило официальное подтверждение, и BingX была представлена "официальным партнером по обмену криптовалют" лондонского клуба.
Этот спонсорский контракт является многолетним. В остатке сезона 2023/24 эмблема BingX займет свое место на рукавах игровых футболок "Челси", а в 2024/25 и 2025/26 дополнительно появится на титульной стороне тренировочной формы "синих".
Добавим, журналист Бен Джейкобс оценивает сделку "Челси" с BingX в 10 миллионов фунтов.
05.01.2024 13:00
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Челси ета РОССИЯ!
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