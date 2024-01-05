"Астон Вилла" хочет подписать Фелипе Андерсона

"Астон Вилла" заинтересована в приглашении вингера "Лацио" Фелипе Андерсона по окончании сезона.

Андерсон уже имеет опыт выступлений в Англии. Фелипе отыграл два сезона за "Вест Хэм", после чего был арендован "Порту" и в лондонский клуб затем не вернулся.



И хотя у Андерсона не сложилось в "Вест Хэме", свой первый английский сезон он провел очень достойно, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матчах Премьер-Лиги.



Весьма ярко 30-летний бразилец выступает и в "Лацио", за который он забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи после возвращения в римский клуб летом 2021.



Однако контракт Андерсона с "Лацио" истекает в конце этого сезона, и "Астон Вилла" надеется заполучить Фелипе свободным агентом, сообщает Sky Sports. Игрок уже имеет право вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительный контракт.



Конкуренцию "Вилле" в борьбе за Андерсона, воспитанника "Сантоса", готов составить "Ювентус".