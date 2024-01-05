"Астон Вилла" предложит Бэйли новый контракт

"Астон Вилла" собирается обсудить со своим вингером Леоном Бэйли новый контракт на улучшенных условиях.

Бэйли значился среди игроков, с которыми "Вилла" была готова попрощаться прошлым летом — спустя всего два года после того, как Леон был куплен у "Байера" за 25 миллионов фунтов.



Однако Бэйли остался на "Вилла Парк" и в этом сезоне утвердился ключевым игроком команды Унаи Эмери, забив шесть голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге.



Сейчас у Бэйли остается еще 18 месяцев по действующему контракту, однако Daily Mail может подтвердить, что бирмингемский клуб собирается обсудить с 26-летним ямайцем продление сотрудничества.



Новый контракт позволит Бэйли войти в число самых высокооплачиваемых игроков "Виллы" вроде Тайрона Мингса, Олли Уоткинса, Эмилиано Мартинеса, Джона Макгинна и Эзри Конса.